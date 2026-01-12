Трамп отрицает, что его администрация оказывает давление на главу ФРС

Джером Пауэлл ранее заявил, что министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения, связанные с "показаниями в банковском комитете" Конгресса

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отрицает, что его администрация оказывает давление на главу Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джерома Пауэлла.

Ранее глава ФРС заявил, что министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения, связанные с "показаниями в банковском комитете Сената [Конгресса] в июне прошлого года". Они касались проекта реконструкции комплекса зданий ФРС. По словам Пауэлла, "это беспрецедентное действие следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны администрации" Трампа.

"Нет. Я бы даже не подумал так поступать. На него должно давить то, что [базовые процентные] ставки слишком высоки. Это единственное, что на него давит", - отметил хозяин Белого дома в комментарии телеканалу NBC News.

Говоря о расследовании, Трамп сказал, что "ничего о нем не знает, но он (Пауэлл - прим. ТАСС) явно не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве".

Ранее Трамп отмечал, что рассматривает возможность подачи судебного иска к нынешнему главе ФРС. Из высказываний Трампа следовало, что основанием для такого иска могут стать планы капитального ремонта штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, смету которого Белый дом ранее называл необоснованно завышенной. По словам главы администрации США, речь идет об "иске за серьезную некомпетентность".

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.