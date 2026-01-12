Euractiv: ЕС согласился на переговоры с США о передаче конфиденциальных данных

В соответствии с предложением они могут потенциально включать такие темы, как политические взгляды, состояние здоровья и сексуальная ориентация

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Евросоюз дал согласие на проведение с США переговоров о передаче конфиденциальных данных, включая биометрические, без публичного установления ограничений. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его свидетельству, подобный обмен данными предполагается осуществлять в рамках предлагаемой Вашингтоном программы "Усиленного партнерства в области безопасности границ". В соответствии с предложением они могут потенциально включать такие конфиденциальные темы, как политические взгляды, состояние здоровья и сексуальная ориентация. Такое требование Вашингтон впервые выдвинул еще несколько лет назад в качестве условия сохранения безвизового режима.

После достижения предполагаемого соглашения страны - члены сообщества, как ожидается, проведут двусторонние переговоры с Вашингтоном для уточнения того, какие данные, содержащие личную информацию их граждан, будут передаваться в соответствии с договоренностями.

По словам доцента кафедры киберполитики Люксембургского университета Ниови Вавулы, такое соглашение вызывает юридические опасения, вопросы о масштабах любых ограничений и гарантий. Согласно проекту директив Еврокомиссии для переговоров, обмен данными будет касаться проверки личности путешественников в США с целью оказания содействия "компетентным органам" в интересах предотвращения преступлений и террористических актов.