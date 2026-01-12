МИД Белоруссии выразил соболезнования близким жертв атаки на Венесуэлу 3 января

Замминистра иностранных дел республики Евгений Шестаков подчеркнул, что любые противоречия должны решаться в рамках международного права и исключительно мирным путем

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков оставил запись в книге соболезнований посольства Венесуэлы в Минске в связи с многочисленными жертвами в результате атаки, совершенной 3 января против Боливарианской Республики. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"12 января заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков посетил посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Минске и оставил запись в книге соболезнований в связи с многочисленными жертвами в результате атаки, совершенной 3 января против Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Шестаков выразил от имени МИД и от себя лично искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Шестаков подчеркнул, что Республика Беларусь была и остается верным партнером Венесуэлы. Белорусский дипломат обозначил также, что любые противоречия должны решаться в рамках международного права и исключительно мирным путем", - отметили в пресс-службе МИД.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женойй вину не признали. 6 января исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Трамп в свою очередь заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США. Он также выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Вице-президент Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо заявлял, что в результате вооруженной агрессии США погибли по меньшей мере 100 человек.