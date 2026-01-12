Байден сменил номер телефона после звонка журналиста NYT с просьбой об интервью

Президент США Дональд Трамп предположил, что Джо Байден не смог бы выдержать длительное интервью и уже "лежал бы на полу"

Редакция сайта ТАСС

Джо Байден © AP Photo/ Ben Curtis

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Корреспондент газеты The New York Times (NYT) Тайлер Пейджер сообщил, что бывший президент США Джо Байден сменил свой номер телефона после того, как он попытался с ним связаться, надеясь взять интервью.

"Я действительно звонил ему [Байдену], и он действительно сменил номер", - сказал Пейджер во время интервью президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Трамп сказал журналисту, что он, в отличие от своего предшественника, согласился на интервью и номер не менял. Он предположил, что Байден не смог бы выдержать длительное интервью и уже "лежал бы на полу".

Как пишет газета New York Post, в книге "2024 год: как Трамп снова взял Белый дом, а демократы потеряли Америку" Пейджер сообщил, что безуспешно пытался взять интервью у Байдена для этой публикации. В частности, он заявил, что в марте 2025 года позвонил Байдену на его мобильный телефон и попытался выяснить, согласен ли тот провести беседу. Байден почти сразу повесил трубку, но пообещал кое-что сказать на следующий день. Они действительно созвонились утром следующего дня, но бывший лидер США успел сказать журналисту всего несколько слов, прежде чем звонок прервался. После этого разговора представители команды Байдена начали названивать и писать журналисту, недовольные тем, что он получил личный номер президента. Вскоре Пейджер обнаружил, что его номер команда бывшего президента заблокировала, а затем номер самого Байдена был отключен.