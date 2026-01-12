В Казахстане определили подходы относительно полномочий будущего однопалатного парламента

В пресс-службе президента Казахстана отметили, что на заседании рабочей группы, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Рабочая группа определила в Казахстане базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана после очередного рабочего совещания по парламентской реформе, в котором принял участие госсоветник страны Ерлан Карин.

"Ерлан Карин проинформировал главу государства о том, что на состоявшемся 9 января заседании рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента, а также его взаимодействия с другими ветвями власти", - говорится в сообщении. На следующем заседании рабочей группы, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов, указали в пресс-службе. Другие подробности не сообщаются.

Ранее президент в послании народу предложил создать в Казахстане однопалатный парламент. По его словам, реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в обществе. Токаев предположил, что на это уйдет не менее года, в 2027 году можно будет провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию. По мнению президента, однопалатный парламент следует избирать только по партийным спискам. Это будет соответствовать широко распространенной в мире парламентской традиции.

Сейчас парламент Казахстана состоит из двух палат. В Мажилисе 98 депутатов, 69 из них избирают по партийным спискам, 29 - по одномандатным округам. Срок полномочий составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей - по два от регионов страны, столицы и городов республиканского значения, еще 10 человек назначает президент. Срок полномочий достигает шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.