Би-би-си: Британия подготовила основания для перехвата якобы связанных с РФ судов

По данным вещательной корпорации, для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействию отмывания денег

© US EUROPEAN COMMAND via X/ Handout via REUTERS

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании подготовило юридические основания, чтобы использовать свои вооруженные силы для задерживания судов, якобы имеющих отношение к так называемому теневому флоту России. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, британские чиновники "потратили последние несколько недель, изучая, какие меры могут быть применены". Как говорится в статье, они пришли к выводу, что для этого можно задействовать положения закона 2018 года о санкциях и противодействию отмывания денег.

По данным Би-би-си, "планируется, что вооруженные силы воспользуются этими полномочиями, что в правительстве называют наращиванием действий в отношении судов". Корпорация подчеркивает, что пока нет понимания того, когда Лондон может применить вооруженные силы для захвата танкеров, которые, как он полагает, используются для перевозки российского сырья.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера "Маринера", также известного как Bella 1, в Атлантическом океане. Однако прямого участия британских военнослужащих в захвате судна не было - они оказали заранее спланированную операционную поддержку, включая предоставление своих баз, американским военнослужащим. Помимо этого, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота оказал поддержку войскам США, а королевские ВВС обеспечили помощь в разведке с воздуха.

В МИД РФ ранее призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море.