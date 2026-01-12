RMF FM: арест российского археолога Бутягина продлили до 4 марта

Адвокат Адам Доманьский собирается ходатайствовать об изменении меры пресечения, передает радио

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Отмечается, что адвокат Бутягина Адам Доманьский собирается ходатайствовать об изменении меры пресечения для своего подзащитного. Дело об экстрадиции российского археолога на Украину Окружной суд Варшавы рассмотрит в четверг, 15 января.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о Бутягине, который руководил одной из археологических экспедиций в Керчи.