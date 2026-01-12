Президент Мексики сообщила об "очень хорошей беседе" с Трампом

Стороны обсудили широкий круг тем, отметила Клаудия Шейнбаум

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 12 января. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что провела "очень хорошую беседу" с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудили широкий круг тем, представляющих взаимный интерес.

"У нас состоялась очень хорошая беседа с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговлю и инвестиции", - написала глава государства в Х.

"Сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты, - резюмировала Шейнбаум.

Ранее в интервью Fox News президент США заявил о переходе к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке. Он указал, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой.