Посла России вызвали в МИД Армении

По информации армянского дипведомства, поводом для беседы стали заявления, "сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга"

Посол России в Армении Сергей Копыркин © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ЕРЕВАН, 12 января. /ТАСС/. Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в министерство иностранных дел (МИД) республики. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

По его информации, поводом для беседы стали заявления, "сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга". В сообщении МИД не уточняется, о каких заявлениях и о каком медиахолдинге идет речь.

На встрече, говорится в заявлении, было подчеркнуто, что эти высказывания "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией".