ТАСС: представители США, Египта, Катара и Турции обсудили второй этап плана по Газе

Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции 9 октября договорились о реализации первого этапа мирного плана

СТАМБУЛ, 12 января. /ТАСС/. Официальные представители США, Египта, Катара и Турции обсудили в режиме онлайн-встречи подготовку к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Анкару на ней представлял глава МИД Хакан Фидан, сообщили ТАСС источники в турецком министерстве.

"Министр иностранных дел Фидан сегодня (12 января) принял участие в онлайн-встрече, на которой обсуждались вопросы подготовки ко второму этапу мирного плана по Газе. Она стала продолжением встречи, состоявшейся в конце декабря в Майами, в ней приняли участие официальные лица США, Египта и Катара", - отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС могут объявить о начале реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе в январе.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.