Слушание по экстрадиции российского археолога Бутягина отказались перенести

Оно пройдет 15 января

Редакция сайта ТАСС

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Суд Варшавы отказался перенести слушание по вопросу об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

"Адвокат просил перенести слушание по экстрадиции, назначенное на 15 января, чтобы получить больше времени для подготовки защиты. В удовлетворении этого ходатайства также было отказано. Слушание по вопросу экстрадиции по-прежнему назначено на 15 января", - говорится в сообщении.