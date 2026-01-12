Слушание по экстрадиции российского археолога Бутягина отказались перенести
14:55
обновлено 15:03
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Суд Варшавы отказался перенести слушание по вопросу об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.
"Адвокат просил перенести слушание по экстрадиции, назначенное на 15 января, чтобы получить больше времени для подготовки защиты. В удовлетворении этого ходатайства также было отказано. Слушание по вопросу экстрадиции по-прежнему назначено на 15 января", - говорится в сообщении.