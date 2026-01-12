Мексика заявила о значительных успехах в работе по безопасности с США

Президент Клаудия Шейнбаум сообщила, что поток фентанила из страны в Соединенные Штаты сократился на 50%

МЕХИКО, 12 января. /ТАСС/. Мексика и Соединенные Штаты добились значительных результатов в совместной работе в сфере безопасности. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

"Мы говорили о совместной работе по вопросам безопасности. Есть очень важные результаты сотрудничества. Например, на 50% сократился поток фентанила из Мексики в Соединенные Штаты", - отметила Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.