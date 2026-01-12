ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Президент Мексики исключила вторжение США

Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что между странами действует сотрудничество и координация в борьбе с наркотрафиком
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

МЕХИКО, 12 января. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам состоявшегося телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявила, что вторжение США в Мексику для борьбы с наркотрафиком исключено.

"Да", - ответила в ходе ежедневной пресс-конференции Шейнбаум на вопрос о том, исключено ли вторжение США в Мексику. "В ходе разговора [с Трампом] было очень четко понятно, что существует сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках. Они в любой момент могут заявить что-то иное, и в таком случае мы будем добиваться нового разговора, поскольку то, чего мы хотим, - это наличие коммуникации, диалога и взаимопонимания. Мы всегда об этом заявляли", - добавила президент.

Шейнбаум подчеркнула, что Мексика не согласна с трактовкой терроризма, предполагающей отнесение организованной преступности к террористической деятельности. По ее словам, конституция и законы страны рассматривают терроризм в ином контексте и не допускают подобной квалификации.

Президент также отметила, что Мексика не согласна с тем, чтобы подобные определения со стороны США могли служить основанием для какого-либо вмешательства во внутренние дела страны. Она напомнила, что в конституцию Мексики был добавлен специальный пункт, прямо закрепляющий неприятие любой формы интервенционизма.

Глава государства указала, что у мексиканского руководства существуют разногласия с администрацией Трампа по ряду вопросов, однако Мексика заинтересована в поддержании конструктивных отношений. "Мы соседи, мы торговые партнеры и должны стремиться к взаимопониманию, не нарушая наших принципов, которые предельно ясны и которых мы всегда будем придерживаться", - сказала она.

По словам Шейнбаум, Мексика намерена продолжать работу по всем направлениям двусторонней повестки, включая торговлю, предстоящий пересмотр соглашений, тарифную тематику, а также защиту мексиканских граждан, проживающих в США. 

