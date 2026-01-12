Bloomberg: НАТО просит Турцию выделить ВВС для патрулирования над Балтией раньше срока

Как сообщает агентство, Анкара пока не приняла решения относительно запроса НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс обратился к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше запланированного срока. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, НАТО намерена использовать истребители в миссии Baltic Air Policing и провести ротацию в Эстонии в период с августа по декабрь 2026 года. Источники утверждают, что альянс усиливает оборону в связи с действиями России. Изначально Турция планировала разместить истребители в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на литовской базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.