Белый дом назвал удары с воздуха одним из многих вариантов действий США по Ирану

Однако дипломатия всегда является первым вариантом действий американского лидера Дональда Трампа, отметили там
18:38

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Удары с воздуха являются одним из вариантов действий США в отношении Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"И удары с воздуха были бы одним из многих, многих вариантов действий, рассматривающихся верховным главнокомандующим. [Но] дипломатия всегда является первым вариантом действий президента [США Дональда Трампа]", - сказала она в беседе с журналистами в Белом доме. 

