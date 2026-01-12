Белый дом назвал удары с воздуха одним из многих вариантов действий США по Ирану
Редакция сайта ТАСС
18:38
ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Удары с воздуха являются одним из вариантов действий США в отношении Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"И удары с воздуха были бы одним из многих, многих вариантов действий, рассматривающихся верховным главнокомандующим. [Но] дипломатия всегда является первым вариантом действий президента [США Дональда Трампа]", - сказала она в беседе с журналистами в Белом доме.