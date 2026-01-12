Белый дом: Трамп может применить военную силу против Ирана при необходимости

Президент США не боится использовать летальную силу и мощь Вооруженных сил, заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов применить военную силу против Ирана, если сочтет это необходимым. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он не боится использовать летальную силу и мощь Вооруженных сил США, если и когда сочтет это необходимым, и никто не знает об этом лучше, чем иранский режим", - подчеркнула Ливитт.

По словам пресс-секретаря, еще несколько месяцев назад главным рычагом давления Тегерана была его ядерная программа, однако теперь ситуация изменилась. "Ядерная программа была их самым сильным козырем, который президент Трамп и американские военные полностью уничтожили. Что президент Трамп предпримет дальше, знает только он сам", - добавила она.