Родригес: Венесуэлой управляет правительство вместе с "организованным народом"

Уполномоченный президент боливарианской республики заявила, что после нападения США Венесуэла подтверждает суверенитет и независимость и в международных отношениях отстаивает и защищает права

КАРАКАС, 12 января. /ТАСС/. Венесуэлой, которая поддерживает свой суверенитет и независимость, управляет правительство вместе с народом. Об этом заявила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Правительство Венесуэлы правит вместе с организованным народом", - указала Родригес, напомнив, что в республике "есть уполномоченный президент [Делси Родригес] и президент [Николас Мадуро], находящийся в заложниках в США".

После нападения США "мы подтверждаем суверенитет и независимость страны" и в международных отношениях отстаиваем и защищаем права Венесуэлы, подчеркнула Родригес.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. В связи военной агрессией в стране было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы и операцию по захвату и вывозу из страны президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.