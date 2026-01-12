CBS: США не намерены препятствовать поставкам нефти из Мексики на Кубу

По оценкам телеканала, Мексика для Кубы "стала ключевым поставщиком" энергоресурса после похищения Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа сейчас не намерена препятствовать поставкам нефти из Мексики на Кубу. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на должностных лиц США.

Как отмечается в публикации, текущий курс вашингтонской администрации состоит в том, чтобы "позволять Мексике продолжать поставки нефти" кубинской стороне. По оценкам канала, Мексика для Кубы "стала ключевым поставщиком" нефти после похищения властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Один из источников канала отметил, что "США не пытаются спровоцировать крах кубинского правительства, а хотят договориться с Гаваной" о ее отходе от текущей политической системы.

Трамп 11 января заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены. Президент США также заявил, что Вашингтон после военной операции США в Венесуэле находится в контакте с властями Кубы по поводу возможной "сделки".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.