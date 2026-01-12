В Париже начинается апелляционный процесс по делу Марин Ле Пен

Главу фракции правой партии "Национальное объединение" признали виновной в фиктивном найме помощников за счет средств Европарламента

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа приступит 13 января во второй половине дня к рассмотрению жалобы главы парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она добивается пересмотра решения суда первой инстанции, признавшей ее виновной в фиктивном найме парламентских помощников за счет средств Европейского парламента.

Читайте также Запасной план Ле Пен или новый срок Макрона: к чему идет политический кризис во Франции

Этот приговор, вынесенный в марте 2025 года, запрещает ей, в частности, участвовать в выборах в ближайшие пять лет. Так, Ле Пен, имеющая самый высокий рейтинг популярности среди французских политиков, лишена возможности баллотироваться на президентских выборах в 2027 году.

В своем вердикте год назад судьи утверждали, что лица, нанятые для выполнения обязанностей помощников в Европарламенте, в действительности использовались партией для иной деятельности по собственному усмотрению. Одновременно суд констатировал, что нет никаких свидетельств того, что эта практика служила целям личного обогащения.

Ле Пен считает, что действия судей были продиктованы политическими мотивами, поскольку она не нарушала закон. В ее поддержку выступили европейские лидеры, в частности, премьер-министры Италии Джорджа Мелони и Венгрии Виктор Орбан. Мелони заявила, что приговор в отношении Ле Пен нарушает демократические права миллионов граждан, а лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, занимающий в правительстве посты вице-премьера и министра инфраструктуры, назвал решение французских судей "объявлением войны со стороны Брюсселя" и попыткой ущемления демократии.

Выступая на пресс-конференции 12 января, в канун открытия апелляционного процесса, преемник Ле Пен на посту председателя "Национального объединения" Жордан Барделла выразил ей свою полную поддержку. "Глубокую тревогу за судьбу демократии вызывает то, что юстиция может лишить французов наиболее популярного кандидата на пост президента", - заметил Барделла.

Суд подведет итоги летом

Завершение слушаний в апелляционном суде ожидается через месяц, после чего судьи будут совещаться для подготовки своего решения. Ранее суд обещал принять его летом 2026 года - заблаговременно до президентских выборов.

Комментируя начинающийся процесс, парижский журнал Challenges отмечает, что в "Национальном объединении" "продолжают надеяться на оправдание Ле Пен". Такой исход апелляционного процесса позволил бы ей бороться на президентских выборах в 2027 году. В противном случае, указывает издание, в качестве кандидата партии ее должен будет заменить Барделла.