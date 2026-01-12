Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран
Редакция сайта ТАСС
21:49
обновлено 21:56
ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Соответствующее заявление он разместил в Truth Social.
Как следует из публикации, "любая страна, сотрудничающая с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США". Трамп подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.