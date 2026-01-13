Berliner Zeitung: в Одессе сотрудники ТЦК занимаются произволом

Киевские власти пытаются выставить такие происшествия как провокации, сообщили газете местные жители

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) занимаются произволом и "охотой на людей" в Одессе. Об этом 12 января сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей.

По словам одного из них, в интернете много видео и рассказов о том, как служащие ТЦК издеваются над молодыми украинцами, которые киевские власти пытаются выставить как провокации и отдельные инциденты, раздуваемые "российской пропагандой".

Одесситы отмечают, что преследование и избиение людей с их последующей доставкой в ТЦК осуществляют обычно мужчины в штатском или сами сотрудники центров, а сотрудники полиции в такие моменты отключают свои нательные камеры и не вмешиваются, таким образом самоустраняясь от защиты граждан.

Жители также сообщают изданию, что в ТЦК привозят людей с гепатитами, ВИЧ, туберкулезом, различными психическими заболеваниями. При этом по документам все они проходят как здоровые.