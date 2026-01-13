Global Times: США мнимой китайской угрозой маскируют свою экспансию в Арктике

Соединенные Штаты ссылаются на "угрозу" в попытке оправдать свои амбиции в отношении Гренландии, говорится в материале газеты

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. США пытаются скрыть свои намерения совершить военную экспансию в Арктике за счет утверждений о китайской угрозе в этом регионе и оправдать таким образом притязания на Гренландию. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в газете Global Times.

"Шумиха США по поводу так называемой китайской арктической угрозы, по сути, является попыткой запутать общественность и скрыть их собственную военную экспансию, одностороннее освоение ресурсов и стремление к гегемонии в Арктике. Ссылаясь на "китайскую угрозу", США пытаются найти оправдание своим амбициям в отношении Гренландии и переключить внимание с реальной целью превратить Гренландию в стратегическую передовую базу против Китая и России, служащую стратегическим интересам программы "Америка превыше всего". Нет никаких доказательств в поддержку заявлений о "китайском экономическом разграблении" или "военном присутствии". Напротив, капитал, технологии, рынки, знания и опыт Китая в последние годы сыграли конструктивную роль в развитии Арктики", - пишет издание.

Во время холодной войны, напоминает газета, Северный Ледовитый океан был "передовой линией" стратегического противостояния между двумя крупнейшими державами - США и Советским Союзом. В XXI веке Арктика, констатирует издание, вновь стала центром геополитической борьбы за безопасность, все это не может не вызывать беспокойство у международного сообщества.

"В 2024 году США опубликовали новую арктическую стратегию, в которой китайско-российское сотрудничество в Арктике рассматривается в качестве угрозы, что, по сути, служит предлогом для экспансии в Арктическом регионе. Это крайне негативно сказывается на безопасности и развитии Арктического региона. Это препятствует не только защите климата и экологии, но и коллективным усилиям человечества по освоению и использованию арктических ресурсов и морских путей", - считает Global Times.