Посол США в Израиле считает, что власть в Газе обязательно передадут палестинцам

У еврейского государства нет амбиций в управлении анклавом, отметил Майк Хакаби

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Посол США в Израиле Майк Хакаби считает, что у еврейского государства нет амбиций в части управления сектором Газа и его заселения, а власть в анклаве в конечном счете обязательно передадут палестинцам. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Я думаю, в этом (передаче Газы палестинцам - прим. ТАСС) и заключается конечная цель плана. Я не считаю, что у Израиля есть амбиции жить в Газе, создавать там что-либо. В чем они абсолютно убеждены - это в том, что они не хотят повторения [атак] 7 октября [2023 года]", - отметил Хакаби.

Он указал, что Израиль в будущем будет в любом случае обеспечивать безопасность собственной границы с сектором Газа, но делать это с учетом задаваемых мирным процессом рамок. Посол сообщил, что в соответствии со второй фазой мирного плана по Газе вскоре в анклаве будет установлена технократическая администрация, состоящая из палестинцев. Он добавил, что ее состав все еще находится на стадии согласования, но "работа ведется в ежедневном режиме".

То же касается состава "Совета мира", который будет осуществлять общий контроль над сектором Газа. Посол также добавил, что не знает, войдет ли в его состав бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Мы все думали, что все уже будет объявлено раньше. Но одна из важнейших вещей, которую я ценю в этом процессе, - это то, что, все можно было бы сделать быстрее, но гораздо большее желание сделать все правильно, а не быстро", - подчеркнул Хакаби.

Об урегулировании в Газе

7 января портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп может заявить о создании "Совета мира" уже в десятых числах января. Как следует из публикации, в упомянутый орган, председателем которого будет сам Трамп, войдут "около 15 мировых лидеров". Под контролем совета будет работать "все еще не сформированное палестинское технократическое правительство", а также осуществляться "процесс восстановления" сектора Газа.

В этот орган, как ожидаются, войдут представители Великобритании, Германии, Египта, Италии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Франции. По сведениям портала, представителем "Совета мира" в секторе Газа будет бывший специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов. Трамп в декабре заявлял, что состав "Совета мира" будет объявлен в начале 2026 года, отметив, что в него войдут руководители ряда стран.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".