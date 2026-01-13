Miami Herald: CARICOM и США договорились о приеме мигрантов

По информации газеты, Антигуа и Барбуда, Белиз, Доминика, Гайана, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия выдвинули собственные условия

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Шесть государств Карибского сообщества (CARICOM) - Антигуа и Барбуда, Белиз, Доминика, Гайана, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия - договорились с Вашингтоном о приеме ограниченного числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщила американская газета Miami Herald.

По ее информации, все упомянутые страны выдвинули собственные условия для приема мигрантов. В частности, правительство Антигуа и Барбуда требует, чтобы у высылаемых был статус беженцев в соответствии с законодательством США, и отсутствовала судимость, они также должны на базовом уровне владеть английским языком. Последними договоренности заключили островные государства Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия. В воскресенье премьер Сент-Люсии Филип Пьер, объявляя о решении, сообщил, что его страна подписала с США "не обязывающий ни к чему меморандум о взаимопонимании", согласно которому она потенциально сможет принимать "граждан третьих стран", депортированных администрацией Трампа.

Как пишет Miami Herald, власти Сент-Китс и Невис согласились принимать мигрантов только из стран Карибского сообщества, куда входят 15 государств. Острова готовы размещать у себя таких мигрантов, если у них нет криминального прошлого. Также одно из условий - они не должны быть гражданами Гаити, несмотря на то, что эта страна входит в CARICOM. Премьер-министр страны Терренс Дрю, который также занимает пост председателя организации, объяснил исключение Гаити из списка "проблемами в сфере безопасности".

Вступивший в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Президент США также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.