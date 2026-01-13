Постоянный совет ОДКБ обсудил вопросы, связанные с началом председательства РФ

В соответствии с порядком ротации председателем Постоянного совета на 2026 год стал постпред России при Организации Виктор Васильев

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрел вопросы, связанные с началом российского председательства в Организации в 2026 году. Об этом говорится в сообщении на сайте ОДКБ по итогам первого в 2026 году заседания совета.

"В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков. Он обратил внимание на необходимость завершения согласования плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2025 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности ОДКБ в период председательства Российской Федерации для дальнейшего его утверждения [президентом РФ,] председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимиром Путиным. Участники совещания обсудили также текущие вопросы деятельности Организации, связанные с началом председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2026 году", - отмечается в сообщении.

В ОДКБ также указали, что в соответствии с порядком ротации председателем Постоянного совета на 2026 год стал постпред РФ при Организации Виктор Васильев.