Береговая охрана США изъяла в 2025 году рекордные 231,8 тонны наркотиков

Стоимость конфиската составила $3,8 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Береговая охрана США в 2025 году изъяла почти 231,8 тонны наркотиков на сумму $3,8 млрд, что стало самым высоким показателем в ее истории.

"В 2025 году силы Береговой охраны, действовавшие в восточной части Тихого океана и Карибского бассейна, достигли самых высоких в своей истории годовых показателей по пресечению наркотрафика. Было изъято более 511 тыс. фунтов (около 231,8 тонны - прим. ТАСС) наркотических веществ стоимостью свыше $3,8 млрд, нанесен ущерб транснациональным преступным группировкам", - говорится в распространенном отчете Береговой охраны, являющейся отдельным видом американских ВС.

Ее представители пресекли попадание в США 193 млн "потенциально смертельных доз" наркотиков и тем самым "сэкономили свыше $10 млрд американских налогоплательщиков", отмечается в документе. В нем говорится, что за год Береговой охраной США также задержано более 11 тыс. нелегальных мигрантов. Уточняется, что для сдерживания потока нелегальной морской миграции были задействованы быстроходные катера, корабли, авиация и дроны.