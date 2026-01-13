Сийярто сообщил об освобождении гражданина Венгрии из тюрьмы в Венесуэле

В заключении остаются еще два соотечественника, отметил глава МИД

БУДАПЕШТ, 13 января. /ТАСС/. Гражданин Венгрии освобожден в Венесуэле из тюрьмы, в заключении остаются еще два его соотечественника. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, заверив, что Будапешт будет добиваться их освобождения.

"Один из трех граждан Венгрии, оказавшихся в венесуэльских тюрьмах, был освобожден сегодня венесуэльскими властями. Мы продолжаем работать над освобождением двух других наших соотечественников", - написал министр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто не назвал имен этих граждан и не уточнил, почему они оказались в венесуэльских тюрьмах. Однако ранее представители правительства Венгрии отмечали, что в период пребывания у власти в Венесуэле президента Николаса Мадуро эту страну были вынуждены покинуть многие проживавшие там венгры.

9 января президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация просила нынешние власти Венесуэлы освободить всех политических заключенных. 12 января венесуэльское Министерство пенитенциарных служб объявило об освобождении 116 заключенных, которые, по утверждению властей, "нарушали конституционный порядок" в республике.