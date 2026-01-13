Бабиш: предыдущее правительство Чехии тайно передало Украине оружие на $822 млн

Чешский премьер таже отметил, что Прага больше не будет выделять деньги на вооружение Киеву

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш © AP Photo/ Harry Nakos

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Предыдущее правительство Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой тайно поставило Украине оружие на 17,1 млрд чешских крон (около $822 млн). Об этом заявил действующий глава правительства страны Андрей Бабиш.

"Из чешского бюджета тайно выделили 17,1 млрд крон на [украинское] вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", - приводит его слова информационное агентство ČTK.

Бабиш также подчеркнул, что Прага больше не будет выделять деньги на вооружение Киеву, однако продолжит координировать европейскую инициативу по военной помощи Украине для "заинтересованных иностранных партнеров".

Фиала со своей стороны раскритиковал раскрытие этой информации. Он утверждает, что это "ставит под угрозу безопасность людей и компаний", участвующих в военной помощи Украине.

Ранее Бабиш, возглавляющий победившее на недавних парламентских выборах политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), обещал своим избирателям отменить "снарядную инициативу". После состоявшихся во вторник в Париже переговоров с лидерами стран "коалиции желающих" он пересмотрел этот подход и выступил за сохранение проекта, но без финансового участия республики.

Реализацию инициативы поставки снарядов ВСУ поддерживает президент Чехии Петр Павел. Против нее выступает, главным образом, входящее в действующую правительственную коалицию республики политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия"). Его председатель и спикер нижней палаты парламента страны Томио Окамура дал, согласно чешским СМИ, понять, что вопрос о ее судьбе будет вынесен на обсуждение лидеров правящей коалиции.