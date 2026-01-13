Южная Корея и Япония выступили за денуклеаризацию КНДР

Стороны подтвердили приверженность строительству долгосрочного мира

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе саммита в префектуре Нара заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил южнокорейский лидер в ходе совместной пресс-конференции.

"Стороны подтвердили приверженность строительству долгосрочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Ли Чжэ Мён, добавив, что они также договорились тесно координировать политику в отношении КНДР. В Пхеньяне призывы к денуклеаризации сравнивают с посягательством на конституционный строй, поскольку ядерный статус указан в основном законе страны.

Ли Чжэ Мён отметил, что они обменялись мнениями по широкому спектру вопросов региональной и глобальной тематики, а также отметили значение трехстороннего сотрудничества Сеула, Токио и Вашингтона для мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. "Я также отметил, что Республике Корея, Китаю и Японии необходимо искать точки соприкосновения, сотрудничать и поддерживать связь", - рассказал южнокорейский лидер.

В частности, Ли Чжэ Мён предложил Японии сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и строить "отношения, ориентированные на будущее".

Ли Чжэ Мён и Такаити уже встречались осенью 2025 года на полях саммита АТЭС в городе Кёнджу в Республике Корея. И Нара, и Кёнджу имеют большое историческое значение для своих стран, поскольку эти города были столицами древних государств. Санаэ Такаити родилась в префектуре Нара.