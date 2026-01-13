Премьер Австралии объявил 22 января днем траура по жертвам теракта в Сиднее

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Власти Австралии объявили 22 января национальным днем траура по жертвам теракта, совершенного 14 декабря в Сиднее. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"Национальным днем траура объявлен четверг, 22 января", - приводятся слова Альбанезе на официальном сайте премьер-министра.

Он добавил, что в этот день флаги будут приспущены на зданиях государственных учреждений на всей территории Австралии.

14 декабря двое мужчин - сын и отец Навид и Саджид Акрамы - открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай, где проходило мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. По данным полиции, в момент происшествия на месте присутствовали более 1 тыс. человек. В результате нападения, позднее признанного терактом, погибли 15 человек, еще 42 были ранены. Одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован, а позднее ему предъявили обвинение в убийствах и терроризме.