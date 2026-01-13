Защита Гуцул предлагала судьям взять самоотвод из-за проверки со стороны властей

Апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела главы Гагаузии 14 января

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Защита Евгении Гуцул предлагала судьям Апелляционной палаты взять самоотвод из-за начатой властями их проверки на неподкупность (веттинг), которая могла повлиять на независимость правосудия. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Наталья Байрам, комментируя тот факт, что одна из судей после такой проверки была заменена, из-за чего процесс поставили на двухмесячную паузу.

Читайте также Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

"Мы начали рассмотрение этого дела с того, что предложили судьям, которые находятся под веттингом, взять декларацию о самоотводе. По нашему мнению, могли быть определенные обстоятельства, которые ставили под сомнение их полную независимость. Но они посчитали, что оснований для самоотвода нет", - сказала Байрам.

Апелляционная палата Кишинева возобновит рассмотрение дела Гуцул 14 января, после двухмесячной паузы. Она связана с необходимостью формирования новой судейской коллегии, так как одна из судей не прошла проверку на неподкупность и ее заменили.

Два года назад в Молдавии были созданы две комиссии для оценки судей и прокуроров на неподкупность, которые наполовину состоят из иностранцев. Это было одним из условий в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС в рамках реформы юстиции. Софинансирует реформу правительство США.

Ранее адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты. Испанский адвокат Гонсало Бойе в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что решение по этому делу было принято еще до начала апелляции. По его словам, защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека и в ООН.