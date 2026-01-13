The Daily Beast: Рубио был вынужден носить туфли не по размеру из-за насмешек Трампа

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, американский лидер заявил, что "о мужчине многое можно сказать по размеру его обуви"

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден носить подаренные президентом Дональдом Трампом туфли на несколько размеров больше из-за насмешек со стороны американского лидера. Об этом сообщил портал The Daily Beast.

По данным газеты The New York Times, которая недавно взяла интервью у Трампа, Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс присутствовали при беседе и "похвастались туфлями, подаренными президентом". The Daily Beast отмечает, что обновка госсекретаря США, который был ранее замечен в новых туфлях на Капитолийском холме, где общался с лидером демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером, оказалась сильно не по размеру.

В декабре на праздничном мероприятии Вэнс рассказал, что Трамп яро раскритиковал их с Рубио выбор обуви во время "важного совещания", которое затем было немедленно прервано для просмотра обувного каталога. После этого вице-президент и госсекретарь получили в подарок от американского лидера по четыре пары туфель. Вэнс подчеркнул, что американский лидер уточнил их размеры обуви, а когда еще один присутствовавший на встрече чиновник признался, что носит обувь маленького размера, Трамп подверг его насмешкам. "Знаете, о мужчине многое можно сказать по размеру его обуви", - процитировал его шутку вице-президент.