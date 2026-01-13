Рада проголосовала за отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины
13 января, 11:40
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны Украины.
Как следует из прямой телетрансляции заседания парламента, "за" проголосовали 265 депутатов. Для принятия решения необходимо 226 голосов.
Шмыгаль, занимавший ранее пост премьер-министра Украины, был назначен главой Минобороны решением украинского парламента 17 июля 2025 года, сменив Рустема Умерова.
3 января Владимир Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны. Это назначение Шмыгаля пока депутатами не обсуждалось.