Рада проголосовала за отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины

За такое решение проголосовали 265 депутатов

Денис Шмыгаль © Leon Neal/ Getty Images

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны Украины.

Как следует из прямой телетрансляции заседания парламента, "за" проголосовали 265 депутатов. Для принятия решения необходимо 226 голосов.

Шмыгаль, занимавший ранее пост премьер-министра Украины, был назначен главой Минобороны решением украинского парламента 17 июля 2025 года, сменив Рустема Умерова.

3 января Владимир Зеленский сообщил, что предложил кандидатуру Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны. Это назначение Шмыгаля пока депутатами не обсуждалось.