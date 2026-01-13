Филат: Санду поддерживает объединение с Румынией, чтобы просить у нее помощи

Экс-премьер Молдавии прокомментировал требование оппозиции объявить молдавскому лидеру импичмент по обвинению в госизмене

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Vadim Ghirda

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Заявление президента Молдавии Майи Санду о готовности голосовать за вхождение республики в состав Румынии связано с ее планами попросить помощи Бухареста в преодолении тяжелейшего кризиса в экономике страны. Об этом заявил бывший премьер Молдавии, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя требование оппозиции объявить импичмент Санду по обвинению в государственной измене.

"Судя по всему, госпожа президент вновь собралась в Бухарест - за очередными обещаниями, грантами или просто вежливыми кивками. Сценарий знакомый: приехала, попросила, уехала. А вы, дорогие оппозиционеры, не торопитесь бить в колокола… Молдова, к слову, останется там, где вы ее оставили. Никаких сдвигов по карте - только сдвиги в расписании следующих просьб", - написал в своем Telegram-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь критикует за провальное управление страной.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией. Она объяснила свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов потребовала незамедлительно инициировать в отношении президента расследование по факту возможной измены родине, так как в партии считают, что публичный призыв Санду подпадает под самую жесткую правовую и политическую оценку. В свою очередь Партия коммунистов в заявлении подчеркнула, что высказывание Санду является поводом для инициирования процедуры импичмента.

Идея объединения с Румынией

В Молдавии часть политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. При этом они выступают инициаторами борьбы с советскими памятниками, предлагают выйти из СНГ. Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения. В Молдавии же, согласно опросам, к такому шагу готовы не более трети жителей.

В марте 1918 года на фоне произошедшей в России революции Румыния ввела войска на территорию Бессарабской губернии. Правительство советской России не признало аннексии, в 1940 году эта территория была возвращена в состав СССР. После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают эту территорию частью своей страны и выступают за их объединение. Ранее Санду подтверждала, что обладает румынским гражданством, как и сотни тысяч молдаван, которые приобрели его для беспрепятственного путешествия по Европе. Сегодня между Молдавией и ЕС действует безвизовый режим.