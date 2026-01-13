Рада поддержала отставку министра цифровой трансформации

За проголосовали 270 депутатов при 226 минимально необходимых

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла отставку Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации Украины, следует из прямой трансляции заседания на телеканале "Рада".

За отставку министра проголосовали 270 депутатов при 226 минимально необходимых.

Федоров сохранял за собой пост главы министерства цифровой трансформации Украины с 2019 года. 2 января Владимир Зеленский предложил Федорову занять должность главы Минобороны Украины вместо Дениса Шмыгаля. Это назначение Федорова пока депутатами не обсуждалось. При этом немногим ранее Рада уже одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны. Он в свою очередь может стать вице-премьером и министром энергетики страны.