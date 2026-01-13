FT: союзники Киева по G7 планируют обсудить с Трампом в Давосе гарантии Украине

Не исключается, что к встрече присоединятся и другие лидеры стран, входящих в так называемую коалицию желающих по оказанию помощи Украине

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Лидеры большинства страны Группы семи планируют принять участие в предполагаемой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на три неназванных источника.

По их информации, основная цель встречи, намеченной на 21 января, - попытаться добиться от Трампа личного одобрения гарантий безопасности Украины. Для этих целей, говорится в статье, в Швейцарию планируют отправиться премьер-министры Великобритании, Италии и Канады Кир Стармер, Джорджа Мелони и Марк Карни, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не исключается, что к встрече присоединятся и другие лидеры стран, входящих в так называемую коалицию желающих по оказанию помощи Украине. Параллельно, пишет издание, запланирована встреча на уровне советников по национальной безопасности стран коалиции.

6 января по итогам совещания "коалиции желающих" Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта. Однако, по данным газеты Politico, Вашингтон отказался подписывать документ о своем участии в мониторинге прекращения огня, а степень участия США в осуществлении гарантий безопасности Украины, которые хотят обеспечить европейские страны, не была четко определена.

По информации издания, присутствие в Давосе шести из семи лидеров G7 стало бы рекордным в истории форума. Как говорится в статье, Стармер изначально не собирался отправляться в Швейцарию, однако его сторонники заявили, что он изменит позицию, если Трамп организует на полях ВЭФ встречу по Украине.

Как ранее сообщала газета The Daily Telegraph, США и Украина могут подписать в Давосе двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и о гарантиях безопасности. Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".