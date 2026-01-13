ЕК разрабатывает новые санкции против Ирана за борьбу с беспорядками

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что участники антиправительственных акций "отважно маршируют, добиваясь свободы"

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Еврокомиссия разрабатывает новые санкции в отношении Ирана за продолжающуюся в стране борьбу с беспорядками и полностью поддерживает демонстрантов. Соответствующее заявление разместила глава этого органа Урсула фон дер Ляйен в X.

"В тесном взаимодействии с верховным представителем [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Каей Каллас в кратчайшие сроки представим новые санкции против ответственных за репрессии", - написала она. Фон дер Ляйен добавила, что, по мнению Брюсселя, участники антиправительственных акций "отважно маршируют, добиваясь свободы", а силы правопорядка применяют "чрезмерную силу".

В ответ на призывы ряда европейских политиков и активистов вслед за США объявить иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) террористической организацией председатель Еврокомиссии сообщила, что ЕС уже включил его в санкционный список "за нарушение прав человека".

Волнения в стране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по словам главы МИД Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.