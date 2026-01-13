Рада проголосовала за отставку Малюка с должности главы СБУ

Временно исполнять его обязанности будет начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла отставку Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) с должности главы Службы безопасности Украины.

Как следует из прямой телетрансляции заседания парламента, "за" проголосовали 235 депутатов. Для принятия решения необходимо 226 голосов.

Малюк был назначен главой силового ведомства в феврале 2023 года, до этого с июля 2022 года он временно исполнял обязанности руководителя СБУ. 5 января стало известно, что Малюк подал в отставку. Как сообщило тогда издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, он согласился написать заявление после угроз Владимира Зеленского отстранить его от должности. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара. 12 января парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны провалил голосование об отставке Малюка, только во вторник со второй попытки отставку поддержали.