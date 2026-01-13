В ФРГ 62% опрошенных считают, что страна должна помочь Дании при нападении США

По данным исследования, 32% респондентов считают, что Берлин не должен вмешиваться

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Более 60% жителей Германии считают, что страна должна вместе с другими членами НАТО оказать Дании военную помощь в случае, если США нападут на Гренландию. Об этом свидетельствуют опросы исследовательской компании Forsa для журнала Stern.

Респондентам задали вопрос, должна ли Германия вместе с партнерами по НАТО отозваться на запрос Дании о военной помощи, если США нападут на Гренландию. Утвердительно ответили 62% участников опроса, 32% выбрали противоположную позицию, 6% не определились с мнением.

При разбивке респондентов по политическим предпочтениям выяснилось, что только избиратели "Альтернативы для Германии" выступают против помощи Дании - 59% из них ответили отрицательно, лишь 37% выразили желание поддержать северного соседа. Среди сторонников всех остальных политических сил минимум две трети ответили на вопрос утвердительно. Наибольшая доля положительных ответов зафиксирована среди избирателей "Зеленых" - 75%.

В региональном разрезе традиционно для Германии наблюдаются различия между западными землями и территорией бывшей ГДР. На востоке страны 56% респондентов считают, что Германия должна помочь Дании, тогда как 39% против. На западе доля соответствующих ответов составила 63% и 31%. Опрос проводился 8-9 января, в нем приняли участие чуть больше 1 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 3 п. п.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.