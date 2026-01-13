Арагчи раскритиковал решение запретить иранским дипломатам доступ в здания ЕП

Глава МИД Ирана также отметил, что за более чем два года геноцида в секторе Газа Европарламент не предпринял никаких существенных действий против Израиля

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 13 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подверг критике решение председателя Европарламента (ЕП) Роберты Метсолы запретить вход иранским дипломатам в здания ЕП и напомнил о бездействии евродепутатов в отношении военной операции Израиля в секторе Газа.

"За более чем два года геноцида в секторе Газа, унесшего жизни 70 тыс. человек, Европарламент не предпринял никаких существенных действий против Израиля, - написал он в X. - При этом Европарламенту хватило всего нескольких дней жестоких беспорядков в Иране, чтобы он ввел физический запрет в отношении наших дипломатов".

12 января Метсола заявила о запрете иранским дипломатам посещать здания Европарламента.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.