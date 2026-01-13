Yonhap: прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для Юн Сок Ёля

Вынесение вердикта по делу бывшего президента Республики Корея ожидается в начале февраля

Редакция сайта ТАСС

Юн Сок Ёль © Валерий Шарифулин/ ТАСС

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Группа специального прокурора рекомендовала суду назначить наказание в виде смертной казни для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство ​Yonhap.

Читайте также Что известно об аресте президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Уголовный кодекс Республики Корея предусматривает три вида наказания за организацию мятежа для главаря заговорщиков: смертная казнь, пожизненное заключение, пожизненное заключение без принудительных работ. Смертная казнь не применяется в Республике Корея с 1997 года.

Юн Сок Ёль был обвинен в организации мятежа из-за введения военного положения в нарушение конституции в декабре 2024 года. В частности, он подозревается в том, что приказал военным и полицейским оцепить парламент, чтобы депутаты не смогли отменить военное положение. Вердикт суда по его делу ожидается в начале февраля.

Бывший президент Республики Корея Чон Ду Хван (1980-1988) в 1996 году был приговорен к смертной казни по обвинениям в мятеже, государственной измене и коррупции из-за военного переворота в 1979 году и подавления восстания в Кванджу в 1980 году. Но апелляционная инстанция и Верховный суд заменили казнь на пожизненное заключение. В 1997 году президент Республики Корея Ким Ён Сам в интересах национального единства помиловал Чон Ду Хвана.

В 1996 году по обвинениям в мятеже и коррупции вместе с Чон Ду Хваном судили его преемника Ро Дэ У (1988-1993). Бывшего президента Ро Дэ У приговорили к 22 годам, но последующие инстанции смягчили приговор до 17,5 года. В 1997 году он был помилован вместе с Чон Ду Хваном.

Бывший президент Ли Мён Бак (2008-2013) в 2018 году был приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. В 2022 году его помиловал президент Юн Сок Ёль.

Президент Пак Кын Хе (2013-2017), как и Юн Сок Ёль, столкнулась с импичментом. В 2018 году ее приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. В 2021 году ее помиловал президент Мун Чжэ Ин.