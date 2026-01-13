Tio.ch: в Швейцарии отменили показ документального фильма RT о Майдане

Там сослались на риск общественных беспорядков, пишет новостной портал

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 января. /ТАСС/. Власти города Муральто в швейцарском кантоне Тичино отменили организованный гражданскими активистами показ документального фильма телеканала Russia Today (RT) "Майдан: поворот на войну" из-за давления украинской общественности. В муниципалитете сослались на риск общественных беспорядков, пишет швейцарский новостной портал Tio.ch.

По его информации, бесплатный показ фильма был запланирован на 29 января в местном конференц-центре. Однако проживающие в Тичино украинские беженцы направили местным властям и СМИ письма с протестом против проведения данного мероприятия. В результате муниципалитет принял решение об отзыве разрешения на его проведение, сославшись на желание "предотвратить возможную напряженность или нарушение общественного порядка".

Как сообщает портал, депутат парламента кантона Тичино Мария Пиа Амброзетти выразила удивление и сожаление по поводу этого решения. Она также заявила о намерении направить письмо муниципальным властям, чтобы уточнить, на каком основании оно было принято.

Со слов организаторов мероприятия - активистов ассоциации по защите гражданских прав HelvEthica Ticino, - инициатива вписывалась "в контекст публичной дискуссии и обсуждения с целью предоставить пространство для размышлений о конкретной интерпретации событий, не претендуя на представление единственной или окончательной истины". В ассоциации назвали отмену кинопоказа "превентивной цензурой", несовместимой с демократическими принципами Швейцарии, указав на нежелание властей Муральто "открыться для диалога, который учитывал бы все мнения".