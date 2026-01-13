В Вильнюсе с 2022 года не могут приступить к сносу недостроенного Дома Москвы

Мэр города намерен обратиться в прокуратуру

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Власти столицы Литвы до сих пор не начали работы по сносу недостроенного Дома Москвы, несмотря на то что в 2022 году литовский суд вынес соответствующее решение. Как сообщил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, с тех пор прошел всего один конкурс на проведение работ по сносу и тот был объявлен несостоявшимся, из-за чего он вынужден обратиться в прокуратуру.

"Не могу в сложившейся ситуации оставаться в роли наблюдателя. Иного выбора, кроме как обратиться в прокуратуру, чтобы защитить в бюрократических джунглях общественный интерес, у меня нет", - приводятся в сообщении столичного муниципалитета слова градоначальника. Речь, по мнению Бенкунскаса, идет о слишком важном месте в центре Вильнюса.

В конце 2022 года Вильнюсский участковый суд разрешил проведение работ по сносу Дома Москвы как неузаконенной постройки. В подготовленных госинспекцией по территориальному планированию и строительству документах работы оценивались в €1,846 млн.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен, но завершить объект не удалось. В 2016 году с подачи городских властей госинспекция по территориальному планированию и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями технического регламента. С тех пор претензии технического характера трансформировались в фигурировавшую в судах при рассмотрении апелляций угрозу национальной безопасности.