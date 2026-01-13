Организаторы ВЭФ ждут самую многочисленную делегацию США

По данным Reuters, американского лидера Дональда Трампа будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли, энергетики, а также спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Организаторы ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают в этом году самую многочисленную делегацию США за все время проведения встреч на курорте швейцарского Давоса. Об этом агентству Reuters сообщил президент ВЭФ Бёрге Бренде.

"Мы рады приветствовать президента [США Дональда] Трампа в Давосе. Он привезет с собой самую многочисленную делегацию", - сказал Бренде.

Как пишет агентство, глава Белого дома на сессии ВЭФ, как планируется, будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли, энергетики, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Также в Давосе ожидается большая двухпартийная делегация Конгресса США.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".