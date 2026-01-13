ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Организаторы ВЭФ ждут самую многочисленную делегацию США

По данным Reuters, американского лидера Дональда Трампа будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли, энергетики, а также спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер
Редакция сайта ТАСС
15:28

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Организаторы ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают в этом году самую многочисленную делегацию США за все время проведения встреч на курорте швейцарского Давоса. Об этом агентству Reuters сообщил президент ВЭФ Бёрге Бренде.

"Мы рады приветствовать президента [США Дональда] Трампа в Давосе. Он привезет с собой самую многочисленную делегацию", - сказал Бренде.

Как пишет агентство, глава Белого дома на сессии ВЭФ, как планируется, будут сопровождать госсекретарь, министры финансов, торговли, энергетики, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Также в Давосе ожидается большая двухпартийная делегация Конгресса США.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога". 

США