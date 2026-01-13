Премьер Грузии назвал поразительным заявление Санду об объединении Молдавии и Румынии

Молдавский президент ранее заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией

Президент Республики Молдова Майя Санду © Вадим Денисов/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 13 января. /ТАСС/. Заявление молдавского президента Майи Санду о готовности поддержать объединение Молдавии и Румынии в случае проведения в стране референдума по этому вопросу является поразительным. Об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Для меня такие заявления (Санду - прим. ТАСС) оказались поразительными. Политический лидер страны заявляет, что готов проголосовать за потерю независимости страны. Когда политический лидер делает такое заявление, я не знаю даже, как комментировать. Это, естественно, очень печальное событие для Молдовы. Молдова приобрела независимость вместе с нами, в начале 90-х годов", - сказал Кобахидзе.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией. Она объяснила свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение. Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов потребовала незамедлительно инициировать в отношении президента расследование по факту возможной измены родине, так как в партии считают, что публичный призыв Санду подпадает под самую жесткую правовую и политическую оценку. В свою очередь Партия коммунистов в заявлении подчеркнула, что высказывание Санду является поводом для инициирования процедуры импичмента.