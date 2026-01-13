Рютте утверждает, что РФ, Иран и Китай ищут конфронтации с НАТО

Генсек альянса отметил, что организация считает Украину "первой линией обороны от России"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Россия, Иран, Китай и КНДР якобы "стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО". Он выступил на конференции "Глобальная Европа", организованной наднациональной фракцией либералов в Европарламенте Renew Europe.

"Россия, Китай, Иран и КНДР стремятся к долгосрочной конфронтации с НАТО", - утверждал генсек, выразив мнение, что военная угроза в адрес альянса "реальна и не исчезнет со временем". С его точки зрения, упомянутые страны "все активнее сотрудничают, чтобы бросить вызов НАТО", но у альянса "есть преимущество", которое заключается в многолетнем партнерстве между государствами-членами.

Рютте заверил участников конференции, что США "остаются полностью приверженными НАТО", однако на том условии, что Европа и Канада "выполнят свои обязательства в сфере обороны". Генсек подчеркнул, что они должны "быстро достичь" уровня военных расходов в 5% ВВП. По его словам, предстоящее увеличение военных расходов Европы более чем в 2,5 раза якобы принесет ей экономическое процветание, "экономический рост и новые рабочие места".

Рютте также отметил, что НАТО считает Украину "первой линией обороны от России".

Позиция РФ

Как заявил 19 декабря президент России Владимир Путин, то, что генсек НАТО сейчас "несет" о войне с РФ, удивляет.

"Что он несет? Мне так хочется спросить: "Слушай, что ты говоришь про войну с Россией?" - заметил глава государства. "Готовиться надо к войне с Россией, - процитировал Путин высказывания западных политиков. - Они хотят готовиться к войне с Россией".

Президент посоветовал Рютте почитать Стратегию национальной безопасности США, которые являются ключевым игроком, создателем и главным спонсором НАТО. "Что там написано? Все деньги, военные технологии и вооружения, боеприпасы поступают в НАТО из США. В новой Стратегии нацбезопасности США Россия не указывается в качестве врага, а генсек НАТО готовится к войне с нами. Как это? Читать-то умеете? Как это вы НАТО настраиваете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает?" - подчеркнул Путин.

По его словам, возможно, у Рютте недостаточный уровень профессиональной подготовки на этой должности. "Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсека НАТО, но и многих других западных лидеров", - резюмировал глава государства.