Рютте признал, что вокруг Гренландии нет кораблей России и Китая

Генсек НАТО считает, что они могут появиться там в любой момент

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что вокруг Гренландии нет кораблей ни России, ни Китая, но высказал мнение о том, что они могут появиться там в любой момент. Он выступил на конференции "Глобальная Европа", организованной наднациональной фракцией либералов в Европарламенте Renew Europe.

"Да, их там нет сейчас, но они могут появиться в любой момент", - заявил Рютте в ответ на комментарий датского евродепутата о том, что "жители Гренландии помертвели от страха, тогда как вокруг Гренландии нет ни одного корабля России или Китая". Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам что, вокруг Гренландии якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

В ходе своего выступления генсек НАТО также пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны Гренландии, чтобы США не потребовалось аннексировать остров.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.