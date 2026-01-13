Rudaw: армия Сирии обстреливает позиции курдских сил к востоку от Алеппо

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Войска переходного правительства Сирии открыли огонь из артиллерийских орудий по окрестностям города Дейр-Хафер на реке Евфрат, который служит форпостом курдских формирований. Как сообщил телеканал Rudaw, обстрел начался после объявления командованием вооруженных сил арабской республики этой территории закрытой военной зоной.

По информации канала, в результате артиллерийских ударов был поврежден один из мостов в местности Умм-эт-Тина, по которому осуществляется вывоз курдских беженцев, покинувших город Алеппо, в северо-восточные провинции Ракка и Хасеке.

В свою очередь сирийский военный представитель заявил, что обстрел окрестностей Дейр-Хафера ведется в ответ на атаку запущенных курдами беспилотников на город Хамима, где находятся позиции правительственной армии.

Ранее командующий курдской коалиции "Силы демократической Сирии" Мазлюм Абди сообщил, что при содействии международных посредников 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня в Алеппо, гарантировавшее безопасную эвакуацию населения и ополченцев из курдских районов Ашрафия и Шейх-Максуд, которые стали ареной ожесточенных столкновений с сирийскими войсками.