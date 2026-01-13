Премьер Франции пообещал разработать экстренный законопроект для защиты фермеров

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Франции подготовит экстренный законопроект в ответ на требования протестующих по всей стране фермеров. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

"Сегодняшние акции протеста отражают запрос на применение здравого подхода: слишком много сложных, плохо объясненных и порой контрпродуктивных правил. Я попросил министра [сельского и лесного хозяйства, а также продовольственного суверенитета] Анни Женевар подготовить к сельскохозяйственной выставке закон о чрезвычайных мерах в сельском хозяйстве, посвященный нескольким приоритетным вопросам: воде, нападениям хищников, средствам производства", - написал он в X. Глава правительства пообещал, что данный законопроект будет представлен на заседании совета министров в марте этого года и рассмотрен парламентом до лета.

Лекорню заверил фермеров, что в проекте бюджета на 2027 год власти не будут вводить увеличенные сборы за рассеянное загрязнение водных ресурсов и пообещал разблокировать как можно больше проектов гидротехнических сооружений. Также он пообещал в сотрудничестве с местными властями проработать исключения по части использования нитратов и обратиться к Еврокомиссии для внесения изменений в существующие нормы. Кроме того, премьер заявил о намерении восстановить экономические льготы для фермеров "в случае возникновения непредвиденной ситуации экономического плана".

Массовые демонстрации французских аграриев проходят с начала месяца по всей Франции. Среди прочего они выражают недовольство массовым забоем животных из-за нодулярного дерматита - кожного заболевания, поразившего крупный рогатый скот, - а также выступают против соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком ("MERCOSUR"), которое, по их словам, еще больше ухудшит положение европейских фермеров и создаст неравные условия для конкуренции с импортными товарами.