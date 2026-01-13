Bild: в ФРГ фермеры устроили протесты против соглашения между ЕС и "Меркосур"

По информации издания, в общей сложности акции планировались в 32 местах у подъездов к автобанам, однако часть из них не состоялась из-за недостатка участников

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Фермеры в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на севере Германии провели акции протеста против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"). Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, в общей сложности акции планировались в 32 местах у подъездов к автобанам, однако часть из них не состоялась из-за недостатка участников. Поводом для протестов стало запланированное на 16 января голосование ЕС по соглашению с "Меркосур". Фермеры опасаются недобросовестной конкуренции, отмечает газета. На 17 транспортных развязках демонстрации завершились к полудню или были отменены раньше из-за недостаточного числа участников. Управление полиции Ростока и Нойбранденбурга сообщило об отсутствии серьезных перебоев в движении транспорта.

Как подчеркнул представитель объединения "Свободные фермеры" Петер Гуль, цель акций заключалась в том, чтобы выразить явное несогласие с планируемым соглашением. "У нас есть очень серьезные опасения по поводу этого соглашения, поскольку оно создает дополнительное неравенство в конкуренции", - констатировал он. Гуль утверждал, что соглашение открывает двери для товаров, которые не соответствуют стандартам ЕС, но по-прежнему могут импортироваться без пошлин.

Поддержку фермерам выразила партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Требования ясны: справедливые и покрывающие затраты цены для производителей и защита от давления со стороны иностранного импорта", - указал представитель АдГ. Соглашение с "Меркосур" в его нынешнем виде, по его словам, приведет к ценовой войне между немецкой и импортной сельскохозяйственной продукцией.

Однако торгово-промышленные палаты региона придерживались иной точки зрения. Они указали на преимущества соглашения о свободной торговле и выразили надежду на его одобрение ЕС в пятницу. Соглашение с "Меркосур", как полагают ТПП, могло бы сэкономить предприятиям ЕС около €4 млрд на пошлинах, четверть из которых досталась бы компаниям в Германии.

Сделка с "Меркосур"

5 декабря 2024 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что финишная черта в переговорах между ЕС и "Меркосур" уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.